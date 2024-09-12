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12:56, 12 сентября 2024Наука и техника

Маск предсказал число роботов

Илон Маск заявил, что роботов будет в два раза больше, чем людей

Фото: David Swanson / Reuters

Миллиардер Илон Маск предсказал, что в будущем практически у каждого человека будет личный робот. Об этом он заявил в ходе подкаста All In.

По оценке главы SpaceX и Tesla, в обозримом будущем количество роботов превысит количество людей примерно в два раза. «Вы должны сказать: "Кто бы не хотел иметь своего робота-напарника?" Каждый хочет иметь робота-напарника», — заметил Маск.

Также предприниматель предсказал положительное влияние от распространения роботов на экономику. По словам Маска, автономные транспортные средства и роботы смогут бесконечно увеличить экономический рост и производительность. Маск заявил, что в будущем человечество столкнется с экзистенциальной проблемой: «Как нам найти смысл в мире, где искусственный интеллект (ИИ) может делать все то же, что и мы, но лучше?»

Руководитель Tesla рассказал и о роботах Optimus, над которыми работает его компания. По его словам, инженеры пытаются улучшить манипуляторы машины, которые сейчас имеют 11 степеней свободы. По оценке Маска, человеческая рука имеет до 25 степеней свободы.

Ранее Илон Маск заявил, что политика регулятора США мешает SpaceX отправить людей на Марс. «Человечество никогда не высадится на Марсе, если это продолжится», — посетовал предприниматель.

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      Андрей Ставицкий
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