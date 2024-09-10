Илон Маск назвал препятствие для отправки первых людей на Марс

Маск заявил, что политика регулятора США мешает SpaceX отправить людей на Марс

Американский бизнесмен Илон Маск выразил возмущение политикой регулятора США, правила которого, по его мнению, в долгосрочной перспективе могут помешать его компании SpaceX отправить первых людей на Марс. Предприниматель прокомментировал в соцсети X публикацию, в которой излагались регуляторные требования к подготовке запуска аппаратов SpaceX.

«Человечество никогда не высадится на Марсе, если это продолжится», — посетовал американский миллиардер.

Ранее Маск назвал срок предполагаемой высадки первых людей на Марс. По его словам, компания SpaceX запустит первые беспилотные космические корабли к Марсу через два года. В случае удачной миссии пилотируемые полеты начнутся еще через два года.

До этого бизнесмен заявил, что человечеству следует осваивать космос и заселять другие планеты. В частности, он призвал создать базу на Луне и города на Марсе. По его мнению, людям следует «находиться там, среди звезд».