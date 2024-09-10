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22:23, 10 сентября 2024Наука и техника

Илон Маск назвал препятствие для отправки первых людей на Марс

Маск заявил, что политика регулятора США мешает SpaceX отправить людей на Марс

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Американский бизнесмен Илон Маск выразил возмущение политикой регулятора США, правила которого, по его мнению, в долгосрочной перспективе могут помешать его компании SpaceX отправить первых людей на Марс. Предприниматель прокомментировал в соцсети X публикацию, в которой излагались регуляторные требования к подготовке запуска аппаратов SpaceX.

«Человечество никогда не высадится на Марсе, если это продолжится», — посетовал американский миллиардер.

Ранее Маск назвал срок предполагаемой высадки первых людей на Марс. По его словам, компания SpaceX запустит первые беспилотные космические корабли к Марсу через два года. В случае удачной миссии пилотируемые полеты начнутся еще через два года.

До этого бизнесмен заявил, что человечеству следует осваивать космос и заселять другие планеты. В частности, он призвал создать базу на Луне и города на Марсе. По его мнению, людям следует «находиться там, среди звезд».

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      Маргарита Пименова
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