Российские корабли отработали удар «Калибрами»

МО: группа МРК отработала удар «Калибрами» в акватории Ладожского озера

Малые ракетные корабли (МРК) «Град» и «Наро-Фоминск» отработали удар крылатыми ракетами «Калибр» по кораблям условного противника в ходе стратегических командно-штабных учений (СКШУ) «Океан-2024». Об этом сообщили в Минобороны (МО) России.

«В акватории Ладожского озера в рамках проведения СКШУ "Океан-2024" корабельная ударная группа в составе малых ракетных кораблей "Град" и "Наро-Фоминск" выполнила электронные пуски ракет комплекса "Калибр" по мишеням, имитирующим отряд боевых кораблей и объектам береговой военной инфраструктуры условного противника», — рассказали в ведомстве.

Отмечается, что упражнение проводили в условиях сложной помеховой обстановки, которую создали искусственно. Также в ходе маневров МРК отработали упражнения по постановке различных видов радиоэлектронных помех.

В июне главнокомандующий Военно-морского флота России адмирал Александр Моисеев сообщил, что ракетный комплекс «Калибр-НК» подтвердил эффективность в ходе специальной военной операции.