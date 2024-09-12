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16:54, 12 сентября 2024Спорт

Российский игрок сравнил КХЛ и НХЛ

Нападающий «Колорадо» Коваленко об уровне НХЛ: КХЛ тут даже не пахнет

Фото: David Lipnowski / Getty Images

Российский нападающий «Колорадо Эвеланш» Николай Коваленко сравнил Национальную и Континентальную хоккейные лиги (НХЛ и КХЛ). Его слова передает «ВсеПроСпорт».

«Я не самого маленького роста, но когда я вышел, то понял, что это другой уровень, КХЛ тут даже не пахнет. Все очень физически сильные. Какого бы ни был роста и веса, все в невероятной форме», — вспомнил Коваленко дебютные матчи в НХЛ. Он отметил, что его переполняли эмоции, с которыми было тяжело справиться.

Плей-офф НХЛ показался Коваленко другим миром. «В плане игры, болельщиков. Игра была очень простой, все ждали чужой ошибки. Запомнились трибуны, ажиотаж», — объяснил он.

24-летний Коваленко провел в НХЛ два матча, в которых не отметился результативными действиями. Также в предыдущем сезоне он играл за фарм-клуб «Колорадо Иглс» в Американской хоккейной лиге: в четырех матчах россиянин забросил одну шайбу и сделал две голевые передачи.

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