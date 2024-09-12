Тренер назвал два лучших упражнения для идеального пресса

Фитнес-тренер Джереми Этьер назвал два лучших упражнения для идеального пресса. Его слова приводит Men Today.

Для нижнего пресса эксперт посоветовал подъем ног лежа на скамье. Для его выполнения нужно поднимать ноги сначала до уровня, когда бедра будут находиться под углом в 90 градусов по отношению к телу, а затем докручивать корпус, отрывая поясницу от скамьи и доводя колени до одного уровня с локтями.

На верхний пресс Этьер предложил выполнять скручивания лежа на полу. Он подчеркнул, что необходимо округлять позвоночник, а не оставлять спину прямой. Также не рекомендуется отрывать от пола всю спину.

Ранее фитнес-тренер Юрий Аверьянов посоветовал упражнения с роликом для пресса, которые помогут добиться плоского и рельефного живота. При этом он подчеркнул, что занятия с роликом противопоказаны при болезнях суставов, а также заболеваниях опорно-двигательного аппарата.