Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Ига Свёнтек
0:2
Завершен
Джессика Пегула
US Open (ж)
Янник Синнер
3:1
Завершен
Даниил Медведев
US Open (м)
Вьетнам
Сегодня
16:00 (Мск)
Россия
Товарищеские матчи (сборные) — 2024|Товарищеские матчи
Металлург Мг
Сегодня
17:00 (Мск)
СКА
Фонбет Чемпионат КХЛ
Салават Юлаев
Сегодня
17:00 (Мск)
Ак Барс
Фонбет Чемпионат КХЛ
07:16, 5 сентября 2024Спорт

Фитнес-тренер назвал причины увеличения объема талии

Фото: Unsplash

Фитнес-тренер Денис Соломин назвал причины, по которым талия увеличивается в объеме. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Специалист отнес к ним неправильное питание, малоподвижный образ жизни, курение и алкоголь. «Также привести к увеличению объема талии могут стресс, депрессия, тревожность и диета, не соответствующая потребностям человека в макро- и микронутриентах», — добавил Соломин.

Тренер отметил, что лишний жир в области живота не только выглядит непривлекательно, но и может вызывать проблемы со здоровьем. «Такие как болезни сердца, диабет и рак, ухудшение работы кровеносных сосудов и качества сна», — подчеркнул Соломин.

Ранее фитнес-тренер Юрий Аверьянов посоветовал упражнения с роликом для пресса, которые помогут добиться плоского и рельефного живота. При этом он подчеркнул, что занятия с роликом противопоказаны при болезнях суставов, заболеваниях опорно-двигательного аппарата, диастазе, беременности, а также заболеваниях желудочно-кишечной системы в острый период течения.

Что думаешь? Оцени!
      Алексей Гусев
      Обсудить
      Последние новости

      Над Белоруссией прозвучали взрывы. Что увидели жители Гомеля в ночном небе?

      В России сообщили о заходе дрона ВСУ в воздушное пространство Белоруссии

      В Крыму сообщили об ордере на поимку Зеленского

      Возможности европейской страны заменить российский газ оценили

      Москвичка узнала возможного брата обвиняемого в теракте в «Крокусе» в соседе

      Директор российского детского дома стал фигурантом уголовного дела

      Порномодель решила за месяц переспать со 130 мужчинами

      Россиянка описала еду в Италии фразой «это просто отвратительно»

      В российском городе произошел крупный пожар

      Объемы торговли России с Китаем оценили

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше