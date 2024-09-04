Фитнес-тренер назвал причины увеличения объема талии

Фитнес-тренер Денис Соломин назвал причины, по которым талия увеличивается в объеме. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Специалист отнес к ним неправильное питание, малоподвижный образ жизни, курение и алкоголь. «Также привести к увеличению объема талии могут стресс, депрессия, тревожность и диета, не соответствующая потребностям человека в макро- и микронутриентах», — добавил Соломин.

Тренер отметил, что лишний жир в области живота не только выглядит непривлекательно, но и может вызывать проблемы со здоровьем. «Такие как болезни сердца, диабет и рак, ухудшение работы кровеносных сосудов и качества сна», — подчеркнул Соломин.

Ранее фитнес-тренер Юрий Аверьянов посоветовал упражнения с роликом для пресса, которые помогут добиться плоского и рельефного живота. При этом он подчеркнул, что занятия с роликом противопоказаны при болезнях суставов, заболеваниях опорно-двигательного аппарата, диастазе, беременности, а также заболеваниях желудочно-кишечной системы в острый период течения.