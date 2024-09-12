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13:35, 12 сентября 2024Моя страна

У россиянки появилась на свет «настоящая богатырша»

У жительницы Владивостока родилась «настоящая богатырша» весом 5,2 килограмма

Фото: Omar Lopez / Unsplash

У жительницы Владивостока родилась девочка с впечатляющими параметрами. О «настоящей богатырше» сообщили в районном родильном доме №3.

Утверждается, что вес девочки составил 5,2 килограмма, а рост — 59 сантиметров. Медики заранее решили, что будут проводить женщине кесарево сечение. В итоге операция прошла без осложнений, рассказала гинеколог Наталья Король.

В свою очередь, главный врач Светлана Сагайдачная отметила, что девочка и ее мать выписаны из больницы. «И, кстати, малыш стал четвертым в семье», — добавила специалист.

«Мы желаем маме и малышке здоровья, счастья и крепкой любви в их семье!» — заключили медики.

Ранее в Астраханской области родился малыш весом 5,3 килограмма. Он появился на свет в июле. Уточнялось, что для данного месяца ребенок стал богатырем. При этом в июне в российском регионе появился малыш массой 5,8 килограмма.

Незадолго до этого стало известно, что жительница Волгоградской области родила четырех детей. Россиянка смогла сделать это, несмотря на рекомендации специалистов отказаться от сложных родов из-за возможных проблем со здоровьем. Помимо этого, еще одна многодетная мать из Пермского края родила четверню. После этого она рассказала о реакции супруга и главных сложностях.

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      Варвара Кошечкина
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