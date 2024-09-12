В сети восхитились внешностью 45-летней звезды «Кухни» в облегающем платье

Российская актриса театра и кино Елена Подкаминская восхитила поклонников внешностью в облегающем наряде. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

45-летняя звезда сериала «Кухня» разместила серию снимков, на которых предстала в черном обтягивающем платье без бретелей и босоножках на высоком каблуке. Поверх изделия знаменитость надела черную кожаную куртку. Она распустила волосы и нанесла макияж в нейтральных тонах.

Подписчики оценили внешний вид Подкаминской в комментариях под постом. «На такой идеальной фигуре будет красиво все», «Невероятная», «Какая вы красивая, просто чудо», «Идеальная», «Удивительно прекрасная», — написали они.

В июле 45-летняя звезда сериала «Кухня» опубликовала фото в купальнике. Елена Подкаминская предстала перед камерой в слитном белом купальнике в бежево-коричневую полоску с завязками на шее, надев тунику с бахромой пастельного оттенка, и отказалась от обуви.