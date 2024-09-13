66-летняя Мадонна напугала фанатов одной деталью во внешности на модном показе

Одна деталь во внешности американской певицы Мадонны на модном показе в Нью-Йорке напугала фанатов в сети. Соответствующие материал и комментарии публикует издание Metro.

66-летняя исполнительница вышла в свет в бежевом платье с объемными короткими рукавами и длинных черных ботфортах на каблуках. Помимо этого, она надела латексные перчатки и две пары очков. Образ завершил яркий макияж и распущенные волосы.

Пользователей сети возмутила внешность Мадонны, о чем они написали в комментариях под материалом. «Ужас», «Изуродовала себя», «Зачем так худеть», «Начала пить Оземпик?» — высказались они.

Ранее 18-летний сын Мадонны дебютировал на модном показе. Манекенщик вышел на подиум во время дефиле модного бренда Off-White. Знаменитость запечатлели в клетчатой жилетке, черных джинсах и резиновых тапках.