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09:59, 13 сентября 2024Спорт

Бразильскому футболисту запретили переходить в РПЛ

Владелец «Фамаликана» запретил переход бразильского футболиста Риччели в РПЛ

Фото: Isabel Silva / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Бразильскому футболисту португальского «Фамаликана» Риччели запретили переходить в Российскую премьер-лигу (РПЛ). Об этом сообщает Record.

Израильский бизнесмен-миллиардер Идан Офер, владеющий клубом, наложил вето на трансфер игрока в Россию по собственным убеждениям. Отмечается, что интерес к бразильцу проявляли три клуба — подмосковные «Химки», столичный ЦСКА и казанский «Рубин».

25-летний Риччели выступает за «Фамаликан» с 2019 года. Его контракт с португальской командой рассчитан до лета 2027 года.

12 сентября в российском футболе закрылось летнее трансферное окно. Одними из последних новые клубы обрели нападающий Артем Дзюба («Акрон») и защитник Георгий Джикия («Химки»).

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      Дарья Коршунова
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