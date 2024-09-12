Дзюба подписал контракт с клубом РПЛ

Российский футболист Артем Дзюба подписал контракт с «Акроном»

Российский нападающий Артем Дзюба подписал контракт с клубом Российской премьер-лиги (РПЛ) «Акрон». Об этом сообщается на сайте команды.

Срок действия контракт рассчитан до конца сезона-2024/2025. Футболист уже прошел медосмотр и будет выступать в тольяттинской команде под 24-м номером.

Последним клубом Дзюбы был московский «Локомотив», который форвард покинул в конце мая. Он представлял команду с февраля 2023-го.

Дзюба — четырехкратный чемпион России, двукратный обладатель Кубка и четырехкратный победитель Суперкубка страны. Все награды, за исключением одного Кубка за «Ростов», он завоевал с «Зенитом». В 2018 году вместе со сборной России нападающий дошел до четвертьфинала домашнего чемпионата мира.