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17:37, 12 сентября 2024Спорт

Дзюба подписал контракт с клубом РПЛ

Российский футболист Артем Дзюба подписал контракт с «Акроном»

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Российский нападающий Артем Дзюба подписал контракт с клубом Российской премьер-лиги (РПЛ) «Акрон». Об этом сообщается на сайте команды.

Срок действия контракт рассчитан до конца сезона-2024/2025. Футболист уже прошел медосмотр и будет выступать в тольяттинской команде под 24-м номером.

Последним клубом Дзюбы был московский «Локомотив», который форвард покинул в конце мая. Он представлял команду с февраля 2023-го.

Дзюба — четырехкратный чемпион России, двукратный обладатель Кубка и четырехкратный победитель Суперкубка страны. Все награды, за исключением одного Кубка за «Ростов», он завоевал с «Зенитом». В 2018 году вместе со сборной России нападающий дошел до четвертьфинала домашнего чемпионата мира.

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      Анастасия Борисова
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