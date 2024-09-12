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11:50, 12 сентября 2024Спорт

Дзюба нашел новый клуб

Журналист Карпов заявил, что Дзюба подпишет контракт с «Акроном»

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Футболист Артем Дзюба нашел новый клуб. Об этом сообщает инсайдер Иван Карпов в своем Telegram-канале.

По информации журналиста, 36-летний нападающий перейдет в «Акрон», который в сезоне-2024/2025 дебютировал в Российской премьер-лиге (РПЛ). «Сейчас Артем проходит медосмотр и по его итогам подпишет с тольяттинцами контракт до конца сезона», — заявил Карпов.

Последним клубом Дзюбы был московский «Локомотив», который форвард покинул в конце мая. Он представлял команду с февраля 2023-го.

Дзюба — четырехкратный чемпион России, двукратный обладатель Кубка и четырехкратный победитель Суперкубка страны. Все награды, за исключением одного Кубка за «Ростов», он завоевал с «Зенитом». В 2018 году вместе со сборной России нападающий дошел до четвертьфинала домашнего чемпионата мира.

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      Дарья Коршунова
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