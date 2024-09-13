Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Барыс
1:5
Завершен
Динамо Мн
Фонбет Чемпионат КХЛ
Локомотив-Кубань
76:86
Завершен
Црвена Звезда
Суперкубок Единой лиги ВТБ|Группа A
Витязь
1:2
Завершен
Лада
Фонбет Чемпионат КХЛ
УНИКС
78:72
Завершен
Зенит
Суперкубок Единой лиги ВТБ|Группа B
Рубин
0:2
Завершен
Крылья Советов
МИР Российская Премьер-лига|8-й тур
22:23, 13 сентября 2024Спорт

ФИДЕ отменила лишение членства Федерации шахмат России

Апелляционная палата ФИДЕ отменила лишение членства Федерации шахмат России

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Апелляционная палата комиссии по этике Международной шахматной федерации (ФИДЕ) отменила решение органа о лишении членства Федерации шахмат России (ФШР). Об этом сообщает ТАСС.

Таким образом была удовлетворена апелляция российской стороны. Решение о лишении членства было заменено на штраф в размере 45 тысяч евро. Кроме того, ФИДЕ отменила решение о вынесении выговора президенту организации Аркадию Дворковичу за его участие в попечительском совете ФШР.

ФШР лишили членства в ФИДЕ 7 июня. Отстранение должно было действовать два года. Причиной стало то, что в ФШР входят лица, находящиеся под санкциями. Также на дисквалификацию повлияло то, что ФШР проводила турниры и мероприятия в Крыму. Последним пунктом стало несоблюдение политического нейтралитета.

В ноябре 2023 года ФИДЕ продлила разрешение российским и белорусским шахматистам выступать под флагом организации. Оно распространяется на тех, кто уже выступает в нейтральном статусе, и продлится до 1 января 2025 года.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Борисова
      Обсудить
      Последние новости

      Блинкен объявил о дипломатической кампании против RT

      Истребители Германии подняли в воздух из-за российских военных самолетов

      ФИДЕ отменила лишение членства Федерации шахмат России

      В Конго казнят трех граждан США

      Живущий в США россиянин «отвоевал» квартиру у аферистов

      США обвинили RT в желании «выиграть выборы» во Франции и Германии

      В России поднимут утильсбор на автомобили

      Симоньян прокомментировала новые санкции США против RT

      Астроном рассказал о появлении нового спутника Земли

      Госдеп обвинил RT в недостаточной поддержке Украины в мире

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше