Апелляционная палата ФИДЕ отменила лишение членства Федерации шахмат России

Апелляционная палата комиссии по этике Международной шахматной федерации (ФИДЕ) отменила решение органа о лишении членства Федерации шахмат России (ФШР). Об этом сообщает ТАСС.

Таким образом была удовлетворена апелляция российской стороны. Решение о лишении членства было заменено на штраф в размере 45 тысяч евро. Кроме того, ФИДЕ отменила решение о вынесении выговора президенту организации Аркадию Дворковичу за его участие в попечительском совете ФШР.

ФШР лишили членства в ФИДЕ 7 июня. Отстранение должно было действовать два года. Причиной стало то, что в ФШР входят лица, находящиеся под санкциями. Также на дисквалификацию повлияло то, что ФШР проводила турниры и мероприятия в Крыму. Последним пунктом стало несоблюдение политического нейтралитета.

В ноябре 2023 года ФИДЕ продлила разрешение российским и белорусским шахматистам выступать под флагом организации. Оно распространяется на тех, кто уже выступает в нейтральном статусе, и продлится до 1 января 2025 года.