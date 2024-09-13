Глава РФС оценил шансы сборной России выступить на чемпионате мира-2026

Дюков о шансах сборной России выступить на ЧМ-2026: вероятность есть

Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков оценил шансы сборной России выступить на чемпионате мира-2026. Его слова передает РИА Новости.

«Вероятность есть. Посмотрим, время покажет», — заявил Дюков. Он отметил, что с каждым месяцем количество стран, которые поддерживают Россию, увеличивается.

ЧМ-2026 пройдет в США, Мексике и Канаде. В турнире впервые примут участие 48 команд. Всего будет сыграно 104 матча.

Из-за санкций со стороны Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) российская футбольная сборная пропустила несколько крупных международных турниров. Среди них — чемпионат мира 2022 года в Катаре и чемпионат Европы 2024 года в Германии.