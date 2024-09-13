Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
04:30, 13 сентября 2024Наука и техника

Раскрыта скорость зарядки iPhone 16

iPhone 16 получил поддержку быстрой проводной зарядки 45 ватт

Фото: Andrej Sokolow / dpa / Globallookpress.com

Скорость зарядки новых смартфонов Apple увеличилась более чем на 50 процентов. Об этом сообщает издание 9to5Mac.

Китайский центр сертификации качества протестировал смартфоны серии iPhone 16 и раскрыл техническую информацию. По данным местного регулятора, все новые модели устройств Apple поддерживают проводную зарядку мощностью до 45 ватт.

По словам журналистов медиа, это заметный прорыв: модели iPhone 15 и iPhone 15 Pro работали максимум с 27-29 ваттами при зарядке по проводу. Беспроводная зарядка через MagSafe была ограничена 15 ваттами.

Авторы также отметили, что на своих презентациях Apple обычно не раскрывает техническую информацию о емкости аккумуляторов смартфонов и скорости проводной зарядки. Но 9 сентября в компании рассказали, что мощность беспроводной зарядки iPhone 16 через MagSafe может достичь 25 ватт. Однако это возможно только при использовании подходящего адаптера питания.

Ранее корпорация Apple полностью прекратила выпуск устройств, поддерживающих зарядку Lightning. Последними гаджетами с Lightning были наушники AirPods 2, AirPods 3 и AirPods Max.

Что думаешь? Оцени!
      Андрей Ставицкий
      Обсудить
      Последние новости

      В США раскрыли детали плана Трампа по завершению конфликта на Украине. Как на него отреагировал Киев?

      Российский боец рассказал об эвакуации американской БМП Bradley

      Пророссийское подполье помогло уничтожить состав с техникой ВСУ

      Российских студентов осудили за обнаженное появление у окна

      В Курской области рассказали о взрывах снарядов ВСУ с неизвестным газом

      Извращенец заснял сотни голых женщин при помощи камня-шпиона

      В продаже появилось логово Зеленого Гоблина

      Эксперты выявили самые распространенные необычные сексуальные фантазии

      Байдена обвинили в поддержке геноцида палестинцев

      Местные жители дали показания о зверствах ВСУ в Курской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше