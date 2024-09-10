Apple полностью отказалась от зарядки Lightning

Все актуальные гаджеты Apple получили разъем USB-C

Корпорация Apple полностью прекратила выпуск устройств, поддерживающих зарядку Lightning. На это обратил внимание корреспондент «Ленты.ру».

На презентации 9 сентября руководители Apple рассказали о новых наушниках AirPods 4 и обновленной версии AirPods Max. Все гарнитуры получили поддержку зарядку через USB-C. Таким образом, актуальных гаджетов бренда, имеющих разъем Lightning, больше не осталось.

Lightning — восьмиконтактный проприетарный разъем, который появился в технике Apple в 2012 году. Он заменил собой тридцатиконтактный порт. В 2023 году американская компания из-за требований Евросоюза (ЕС) начала переход на USB-C, установив универсальный порт в смартфоны серии iPhone 15.

Кроме того, после выпуска iPhone 16 Apple сняла с продажи ряд продуктов. В частности, компания перестала продавать флагманы iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max.

Ранее журналисты издания Hi-Tech Mail.ru заметили, что iPhone 15 Pro подешевел на российском рынке до 94 тысяч рублей. На старте продаж флагман оценивали в 150-170 тысяч рублей.