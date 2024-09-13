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17:10, 13 сентября 2024Экономика

Реакцию рынка недвижимости на рост ключевой ставки спрогнозировали

Риелтор Перескокова: цены на жилье не отреагируют на рост ключевой ставки

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Рост ключевой ставки не спровоцирует увеличение стоимости жилья. Как на решение Центробанка отреагирует рынок недвижимости, в беседе с «Ридусом» предположила риелтор Наталья Перескокова.

По прогнозам эксперта, на прежнем уровне останется как динамика цен в отрасли, так и покупательский интерес. По ее словам, россияне еще до повышения ставки были вынуждены откладывать «квартирный вопрос» до лучших времен.

Повышение ключевой ставки, однако, скажется на ипотечниках, считает риелтор. «Уже сейчас рыночная стоимость ипотеки составляет от 20 до 22 процентов. Есть большая вероятность, что она станет еще выше», — отметила Перескокова.

Вместе с тем собеседница портала советует россиянам вкладывать накопления в недвижимость. По ее мнению, хранить сбережения в банке сегодня менее эффективно. «Многие побежали вкладывать деньги в банки под проценты, но я думаю, что так поступать не следует. Во-первых, высокие проценты съедает инфляция. А во-вторых, когда ипотека придет в норму, спрос на рынке недвижимости резко взлетит», — пояснила Перескокова журналистам. Как добавила риелтор, немногие сегодня умеют зарабатывать на акциях, в то время как недвижимость продолжает быть лучшим выбором для инвестиций. «Стены и крыша над головой всегда будут в цене, какая бы ситуация ни сложилась в стране и мире», — заключила она.

Банк России в пятницу, 13 сентября, решил повысить с 18 до 19 процентов ключевую ставку. Комментируя решение, в ЦБ, в частности, отметили, что в августе текущий рост цен с поправкой на сезонность составил 7,6 процента в пересчете на год, а для возобновления процесса дезинфляции требуется дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики.

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