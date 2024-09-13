Главу МИД Украины уволили, потому что он раздражал руководителя Офиса Зеленского. Что известно об их конфликте?

Politico: Кулебу уволили с поста главы МИД Украины из-за раздражения Ермака

Главу министерства иностранных дел (МИД) Украины Дмитрия Кулебу уволили из-за того, что глава Офиса президента Украины и «серый кардинал» украинской политики Андрей Ермак хотел получить еще больший контроль над ведомством.

Об этом факте отношений в украинском правительстве сообщили сразу несколько анонимных источников, приближенных к администрации Зеленского. По их словам, Кулеба «раздражал» Ермака своей влиятельностью.

Верховная Рада уволила главу дипведомства с должности 5 сентября. Его отставку поддержали 240 парламентариев. Новым главой МИД стал Андрей Сибига.

Чем Кулеба так не нравился Ермаку?

Как сообщает издание Politico, ссылаясь на украинские источники, Кулеба, благодаря своей должности, имел прямые налаженные контакты с государственным секретарем США Энтони Блинкеном, министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок и другими западными чиновниками. Такие отношения не могли быть не отмечены администрацией Владимира Зеленского, особенно при наличии сомнений в лояльности главы дипведомства.

Андрей Ермак, Владимир Зеленский, Дмитрий Кулеба Фото: Brendan Smialowski / Reuters

Хотя Зеленский полагается на руководство своих высших должностных лиц, коммуникациями Киева с Вашингтоном в основном руководит его собственный Офис, в частности, Ермак, отмечает Politico

Глава комитета Верховной Рады по вопросам евроинтеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что увольнение главы дипведомства было вынужденным, а министерство теряло свою независимость систематически.

Выглядит так, что господина Кулебу или взяли в заложники, или заставили написать это заявление. И это, наверное, не совсем самостоятельное решение Иванна Климпуш-Цинцадзе глава комитета Верховной Рады по вопросам евроинтеграции

Помимо этого, издание «Общественное», ссылаясь на источники в европейской дипломатии, отметило, что Кулеба не хотел покидать пост министра.

Увольнение связывают с желанием Ермака получить больший контроль над министерством

Помимо непосредственного конфликта с Кулебой, стало известно и о желании близкого окружения Зеленского «вытеснить тех, кто готов задавать вопросы» по поводу решений президента. Это, как отмечается, согласуется с увольнением главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного, который был очень популярен на Украине и являлся достаточно независимым от администрации Зеленского.

«Кадровые перестановки никак не ослабляют давних опасений по поводу высоко персонализированного и, по мнению некоторых, автократического способа правления Зеленского, включая его зависимость от узкого круга доверенных друзей и советников в президентской администрации», — пишет Politico.

Андрей Ермак Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Увольнение Кулебы и остальных министров на Украине является имитацией политического обновления в условиях отсутствия выборов в стране, считает политолог, член совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько.

В условиях отсутствия выборов в парламент, президентских выборов во время военного конфликта, приходится имитировать обновление политического класса Богдан Безпалько член совета по межнациональным отношениям при президенте России

В разговоре с «Лентой.ру» Безпалько отметил, что Кулеба «вряд ли пытался перейти дорогу» Ермаку, который озабочен сохранением собственной власти. Весь кабинет министров Украины является скорее атрибутивным аппаратом, добавил политолог.

