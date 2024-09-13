В Киеве назвали причины отставки Кулебы с поста главы МИД Украины

Politico: Кулебу уволили с поста главы МИД Украины, так как он раздражал Ермака

Дмитрия Кулебу уволили с поста министра иностранных дел Украины из-за того, что он вызывал раздражение в офисе президента страны. Об этом сообщает Politico со ссылкой на неназванных украинских чиновников.

«Кулеба раздражал влиятельного главу офиса президента [Владимира] Зеленского Андрея Ермака, который хочет большего контроля над министерством», — объяснили источники издания.

Верховная Рада уволила Кулебу с должности главы МИД Украины 5 сентября. Его отставку поддержали 240 парламентариев.

Спустя несколько дней после этого экс-министр иностранных дел Украины был замечен на автовокзале в городе Пирятин Полтавской области. Там он устроил «свидание» для своей девушки, купив беляш.