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14:21, 13 сентября 2024Забота о себе

Назван неожиданный способ улучшить здоровье глаз

The Sun: смех назвали эффективным лекарством от синдрома сухого глаза

Фото: Allef Vinicius / Unsplash

В Китае назвали смех эффективным лекарство от синдрома сухого глаза. О неожиданном способе улучшить здоровье глаз рассказало издание The Sun со ссылкой на научные изыскания.

Во время научного эксперимента исследователи обнаружили, что для людей с синдромом сухого глаза смех может быть так же полезен, как капли. В ходе исследования одна группа пациентов притворялась, что смеется, пока не начинала смеяться по-настоящему в течение пяти минут. Другая группа использовала стандартное лечение глазными каплями.

Через восемь недель группа, которая смеялась, и группа, использующая капли, примерно одинаково оценили состояние глаз. Эксперты объяснили, что смех стимулирует нервную систему, заставляя глаза вырабатывать больше слез. При этом уточняется, что эффект от обоих видов терапии сохранялся в течение нескольких недель.

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      Вера Владзиевская
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