Российский посол прокомментировал объявление в розыск итальянских журналистов

Посол России в Италии Парамонов: розыск журналистов Rai неудивителен

Розыск журналистов итальянской телерадиокомпании Rai, незаконно проникших на территорию России, неудивителен. Об этом заявил посол РФ в Италии Алексей Парамонов, передает РИА Новости.

Дипломата вызвали в МИД Италии, во время визита он объяснил, что журналисты совершили преступление, а окончательное решение по этому делу должен принять суд. «Посол разъяснил, что отсутствуют основания для какого-либо "удивления" в связи с обоснованной и четкой позицией российских компетентных органов», — приводит агентство заявление посольства.

Ранее стало известно, что МВД России объявило в розыск семерых иностранных журналистов по уголовной статье. В частности, речь идет о журналистках итальянского телеканала Rai Стефани Баттистини и Симони Трайни.

В августе телерадиокомпания RAI отозвала журналистов Стефанию Баттистини и Симоне Траини с Украины после сюжета, сделанного в Курской области. Факт посещения России был раскритикован в МИД РФ, а также посол республики Чечилия Пиччони была вызвана в ведомство.