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15:29, 13 сентября 2024Мир

Посол высказался о причастности Финляндии к атаке дронов на Мурманскую область

Посол Токовинин: подтверждений запуска дронов с территории Финляндии нет

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Подтверждений причастности Финляндии к атаке дронов на Мурманскую область нет, и к такого рода сообщениям нужно относиться настороженно. Об этом заявил посол России в Бельгии Александр Токовинин, передает РИА Новости.

«Такие сообщения о запуске дронов якобы с территории Финляндии должны получать очень авторитетное подтверждение. Но пока мы ничего подобного не видели. Я бы относился к ним очень и очень настороженно, ведь тогда это потенциально было бы опасным и серьезным развитием событий», — отметил посол.

Ранее генштаб Оборонительных сил Финляндии опроверг заявления о причастности к атаке украинских дронов на Мурманскую область.

11 сентября губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил, что над регионом были сбиты три украинских беспилотных летательных аппарата. Telegram-канал Mash заявил, что дроны могли быть запущены из Финляндии. Канал со ссылкой на карту полетов указал, что перед атакой около российско-финской границы курсировали два шведских разведчика.

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      Дарья Устьянцева
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