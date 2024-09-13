Раскрыты подробности похорон журналиста Сванидзе

Член СПЧ Меркачева заявила, что похороны Сванидзе пройдут в закрытом формате

Похороны известного российского журналиста и телеведущего Николая Сванидзе будут закрытыми. Подробности раскрыла член Совета по правам человека (СПЧ) Ева Меркачева в Telegram-канале.

«Похороны журналиста Николая Сванидзе будут в закрытом формате в самом узком семейном кругу. Так решила семья. Просили понять их», — написала Меркачева.

Ранее член СПЧ рассказала о состоянии Сванидзе в последний год жизни. Меркачева заявила, что журналисту было проще писать, чем говорить по телефону. Однако, по ее словам, он старался продолжать работу. Она подчеркнула, что Сванидзе до последнего был активным.

О том, что Сванидзе не стало, сообщалось 12 сентября. Врачи пытались спасти журналиста, но им это не удалось. Предварительной причиной смерти была названа пневмония.