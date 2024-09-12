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09:16, 12 сентября 2024Интернет и СМИ

Названа предварительная причина смерти журналиста Сванидзе

Mash: предварительной причиной смерти журналиста Сванидзе стала пневмония

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Названа предварительная причина смерти российского журналиста Николая Сванидзе. Как стало известно Mash, он умер от пневмонии.

Сообщается, что журналист умер в присутствии бригады скорой помощи.

Врачи приехали к Сванидзе, жившему в Москве, в среду, 11 сентября, в 22:30. Издание отмечает, что ранее он обращался к врачам с жалобами на высокую температуру и проблемы с дыханием, однако от госпитализации отказывался.

По информации издания Shot, Сванидзе умер от сердечной недостаточности. Рядом с журналистом находилась его жена. Сообщалось, что в феврале 2023 года он попал в больницу с отеком легких. Кроме того, тогда у журналиста были острая сердечная, дыхательная и почечная недостаточность, а также септический шок и сепсис.

О смерти Сванидзе стало известно ранее 12 сентября. Отмечалось, что последние годы журналист тяжело болел — ему диагностировали ишемию головного мозга. Сванидзе было 69 лет.

Сванидзе начал работать на российском ТВ в 1991 году. Он стал известен благодаря работе в качестве ведущего в программах «Суд времени», «Зеркало», «Исторический процесс» и «Контрасты».

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