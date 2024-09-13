«Реал» объявил о будущем украинского футболиста команды

«Реал» подписал контракт с вратарем сборной Украины Андреем Луниным до 2030-го

Руководство мадридского «Реала» подписало новый контракт с вратарем сборной Украины Андреем Луниным. Об этом сообщается на сайте команды.

Соглашение рассчитано до 2030 года. В «Реале» выразили надежду на плодотворное сотрудничество с 25-летним футболистом.

Ранее стало известно, что Лунин захотел повышения зарплаты для того, чтобы остаться в «Реале». Отмечалось, что украинец требовал поднять оклад до уровня Тибо Куртуа. Мадридский клуб не был готов идти на такие условия.

Лунин перешел в «Реал» из луганской «Зари» летом 2018 года. Украинец выиграл с клубом 10 трофеев, в числе которых две победы в Лиге чемпионов.