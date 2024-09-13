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09:24, 13 сентября 2024Спорт

Роналду первым в мире набрал миллиард подписчиков в социальных сетях

Криштиану Роналду первым в мире набрал миллиард подписчиков в социальных сетях

Фото: Pedro Nunes / Reuters

Нападающий сборной Португалии и саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду первым в мире набрал суммарно миллиард подписчиков в социальных сетях. Об этом он рассказал на странице в соцсети X.

Роналду назвал это больше, чем просто числом. По его мнению, это свидетельство общей страсти, стремления и любви к игре. «От улиц Мадейры до крупнейших арен мира я всегда играл для своей семьи и для вас, и теперь нас миллиард. Лучшее еще впереди, и мы продолжим бороться, побеждать и творить историю вместе», — добавил футболист.

Ранее Роналду признался, что не думает о том, чтобы после окончания карьеры тренировать какую-нибудь команду. «Я вижу себя занимающимся другими вещами вне футбола, но только бог знает, что ждет меня в будущем», — отметил он.

39-летний Роналду — пятикратный обладатель «Золотого мяча». На его счету пять побед в Лиге чемпионов, а также чемпионские титулы в Англии, Испании и Италии. Вместе со сборной Португалии футболист стал чемпионом Европы 2016 года, серебряным и бронзовым призером континентального первенства, а также победителем Лиги наций УЕФА 2019 года.

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