Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
05:30, 13 сентября 2024Путешествия

Россиянин описал поездку в Канаду фразой «бомжи с ноутбуками — нормальное явление»

Фото: Jennifer Gauthier / Reuters

Российский тревел-блогер побывал в Канаде и рассказал, что бомжи в этой стране — часть культуры. Своей историей он поделился в личном блоге под названием «#делайчёхочешь» на платформе «Дзен».

Автор публикации отметил, что бездомные в Ванкувере не просят у прохожих денег, не пристают и не выглядят агрессивно. Более того, у многих из них есть телефоны, а некоторые даже используют ноутбуки.

Материалы по теме:
«Тут об успехе говорят без остановки, о неудачах — молчат» История россиянина, перебравшегося в Канаду
«Тут об успехе говорят без остановки, о неудачах — молчат»История россиянина, перебравшегося в Канаду
27 января 2020
«Вместо Черного моря тут озеро Онтарио» Как россиянин приехал в Канаду и нашел в ней сходство с российскими курортами
«Вместо Черного моря тут озеро Онтарио»Как россиянин приехал в Канаду и нашел в ней сходство с российскими курортами
7 декабря 2019

«Бомжи с ноутбуками? Оказалось, что это совершенно нормальное явление для Ванкувера. Видимо, они просто "цифровые" бездомные. Да, вот такие вот новые времена», — такими фразами описал свой опыт россиянин.

Путешественник добавил, что бомжи органично вписываются в ландшафт города, будто их специально «расставили» на нужные места.

«Люди живут в палатках, и не потому что у них приключенческий дух, а потому что… Ну, потому что, видимо, просто нет у них дома. Сначала думаешь: "Ну ладно, может, это какой-то временный лагерь, фестиваль, может, туристы?" А нет, это просто часть городской жизни», — удивился автор.

Ранее другая российская тревел-блогерша описала поездку в Канаду фразой «повсюду слышится русская речь». По ее словам, соотечественники едут в эту страну за стабильностью.

Что думаешь? Оцени!
      Алина Черненко
      Обсудить
      Последние новости

      В США раскрыли детали плана Трампа по завершению конфликта на Украине. Как на него отреагировал Киев?

      Российский боец рассказал об эвакуации американской БМП Bradley

      Пророссийское подполье помогло уничтожить состав с техникой ВСУ

      Российских студентов осудили за обнаженное появление у окна

      В Курской области рассказали о взрывах снарядов ВСУ с неизвестным газом

      Извращенец заснял сотни голых женщин при помощи камня-шпиона

      В продаже появилось логово Зеленого Гоблина

      Эксперты выявили самые распространенные необычные сексуальные фантазии

      Байдена обвинили в поддержке геноцида палестинцев

      Местные жители дали показания о зверствах ВСУ в Курской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше