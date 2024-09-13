Российская юмористка оценила перспективу эмиграции словами «боюсь стать бездомной»

Юмористка Гришечкина заявила, что не планирует переезжать в Испанию

Популярная российская блогерша, участница команд КВН «Пятая авеню» и «5 ЖЖ» Евгения Гришечкина оценила перспективу эмиграции словами «боюсь остаться бездомной». Об этом она высказалась в эфире шоу «Петя любит выпить», выпуск которого доступен на YouTube.

Гришечкина согласилась с предположением ведущего шоу о том, что Испания является ее любимой страной. При этом она заявила, что не планирует переезжать туда.

«Я боюсь, что если я тут (в Барселоне — прим. «Ленты.ру») останусь, я стану бездомной, потому что тут настолько не хочется работать, что я просто не смогу зарабатывать себе на жизнь», — ответила юмористка на вопрос о том, рассматривает ли она перспективу эмиграции.

Ранее Гришечкина заявила, что тех, кто играет в КВН, можно назвать нездоровыми людьми. Она также сравнила уход из телеигры с отрыванием пластыря — игрокам бывает трудно принять это решение.

До этого блогерша назвала КВН вытягиванием денег. Гришечкина поиронизировала над тем, что увлеченные телеигрой люди могут вынести из квартиры телевизор, чтобы показать миниатюру.