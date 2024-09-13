Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
17:41, 13 сентября 2024Интернет и СМИ

Российская юмористка оценила перспективу эмиграции словами «боюсь стать бездомной»

Юмористка Гришечкина заявила, что не планирует переезжать в Испанию

Кадр: Голос Дизайна / YouTube

Популярная российская блогерша, участница команд КВН «Пятая авеню» и «5 ЖЖ» Евгения Гришечкина оценила перспективу эмиграции словами «боюсь остаться бездомной». Об этом она высказалась в эфире шоу «Петя любит выпить», выпуск которого доступен на YouTube.

Гришечкина согласилась с предположением ведущего шоу о том, что Испания является ее любимой страной. При этом она заявила, что не планирует переезжать туда.

«Я боюсь, что если я тут (в Барселоне — прим. «Ленты.ру») останусь, я стану бездомной, потому что тут настолько не хочется работать, что я просто не смогу зарабатывать себе на жизнь», — ответила юмористка на вопрос о том, рассматривает ли она перспективу эмиграции.

Ранее Гришечкина заявила, что тех, кто играет в КВН, можно назвать нездоровыми людьми. Она также сравнила уход из телеигры с отрыванием пластыря — игрокам бывает трудно принять это решение.

До этого блогерша назвала КВН вытягиванием денег. Гришечкина поиронизировала над тем, что увлеченные телеигрой люди могут вынести из квартиры телевизор, чтобы показать миниатюру.

Их время пришло!
Что думаешь? Оцени!
      Олег Давыдов
      Обсудить
      Последние новости

      США попросили Украину «максимально эффективно» бить ракетами вглубь России

      Раскрыта причина задержания министра труда российского региона

      Жительница ДНР описала встречу с приехавшими в город мигрантами словами «сжимаются кулаки»

      Российский министр призвал «делать детей» в перерывах между работой

      Справивших нужду на БТР российских подростков отправили в СИЗО

      Зеленский признал проблемы с комплектованием бригад ВСУ под Покровском

      Дочь Синди Кроуфорд повторила культовый образ модели 30-летней давности

      В Белоруссии заявили о готовности вступить в антисанкционную коалицию Ирана

      Российская юмористка оценила перспективу эмиграции словами «боюсь стать бездомной»

      В ЦБ назвали плюсы отмены льготной ипотеки

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше