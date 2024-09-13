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17:51, 13 сентября 2024Россия

Российский министр призвал «делать детей» в перерывах между работой

Глава Минздрава Приморья призвал «делать детей» в перерывах между работой

Фото: Andrey_Popov / Shutterstock / Fotodom

Глава Минздрава Приморья Евгений Шестопалов призвал «делать детей» в перерывах между работой. Слова российского министра приводит «ФедералПресс».

«Есть люди для работы, не для семьи, а есть люди, которые поддерживают демографию. Есть люди, которые по 12-14 часов работают, когда им детей делать?» — задала журналист издания вопрос во время интервью.

«В перерывах», — сказал в ответ министр.

Шестопалов также призвал не делить общество на тех, кто рожает и занимается детьми, и тех, кто «делает экономику». Помимо того, по мнению министра, сильная занятость на работе не является оправданием для нежелания заводить детей. Он отметил, что детей можно брать с собой на работу и заявил, что периодически сам идет работать с ребенком.

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Ранее мэр Невинномысска Михаил Миненков предложил мужчинам, живущим в городе, подкрадываться к своим женам для повышения рождаемости. По его мнению, развитие общества невозможно без правильных ориентиров. Развитию также мешает «демографическая яма», отметил он.

Позднее депутат Госдумы от Свердловской области Жанна Рябцева призвала россиянок не замораживать яйцеклетки, а поступать по старинке и «рожать, рожать и рожать». Она также отметила, что самые лучшие семьи — студенческие, так как в них россиянкам можно рожать уже с 18-19 лет.

ЖЗЛ
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      Никита Абрамов
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