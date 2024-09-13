Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
09:08, 13 сентября 2024Наука и техника

Шнобелевскую премию присудили за голубей-наводчиков

РБК: Шнобелевскую премию присудили за голубей-наводчиков ракет США

Фото: Dawood Javed / Unsplash

Шнобелевскую премию в области мира присудили покойному американскому психологу Берресу Скиннеру, который предложил использовать голубей в качестве наводчиков бомбо-ракет. Об этом сообщает РБК.

Ученый предложил размещать голубей в бомбах, используя птиц в качестве наводчиков. Целью проекта Pigeon было обучение голубей в качестве «пилотов» боеприпасов. Целью проекта Orcon было обучение голубей в качестве «пилотов» боеприпасов. Считалось, что они могут использовать свои когнитивные способности для распознавания целей.

Система наведения состояла из трех линз в носовой части изделия, которые проецировали изображение на экран в небольшом отсеке снаряда. Экран на шарнирах оснастили датчиками, которые измеряли его перемещения. Обученные голуби, которые находились перед экраном, начинали клевать его при виде цели.

Если бомба сбивалась с траектории, изображение перемещалось к краю экрана. Поэтому клевки голубей меняли его положение. Датчики экрана передавали команды на аэродинамические элементы, которые корректировали траекторию полета бомбы. Несмотря на скептическое отношение к проекту, исследовательский комитет минобороны США выделил Скиннеру 25 тысяч долларов. Однако это не изменило отношения большинства военных к «голубям-наводчикам», поэтому проект закрыли.

В июне прошлого года ученые из Рурского университета и Института биологического интеллекта имени Макса Планка изучили, что снится голубям во время отдыха. Ученые предположили, что голуби видят во сне полет.

Что думаешь? Оцени!
      Даниил Иринин
      Обсудить
      Последние новости

      «СВО приобрела новое измерение». В Минобороны заявили об изменении роли Украины после нападения ВСУ на Курскую область

      Ученые рассказали о скачке выбросов метана

      Губернатор заявил о третьем сбитом над Орловской областью беспилотнике

      В США оценили влияние Тейлор Свифт на поддержку рейтингов демократки Харрис

      Рита Дакота показала видео в купальнике

      Стало известно о пропавшем в российских регионах препарате

      В Литве назвали стратегический приоритет страны

      Британия и США отложили решение по ударам ВСУ вглубь России

      Построен пятиногий робот с живыми грибами вешенками вместо мозга

      Под Москвой собака акита-ину прокусила череп четырехлетней девочке

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше