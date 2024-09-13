РБК: Шнобелевскую премию присудили за голубей-наводчиков ракет США

Шнобелевскую премию в области мира присудили покойному американскому психологу Берресу Скиннеру, который предложил использовать голубей в качестве наводчиков бомбо-ракет. Об этом сообщает РБК.

Ученый предложил размещать голубей в бомбах, используя птиц в качестве наводчиков. Целью проекта Pigeon было обучение голубей в качестве «пилотов» боеприпасов. Целью проекта Orcon было обучение голубей в качестве «пилотов» боеприпасов. Считалось, что они могут использовать свои когнитивные способности для распознавания целей.

Система наведения состояла из трех линз в носовой части изделия, которые проецировали изображение на экран в небольшом отсеке снаряда. Экран на шарнирах оснастили датчиками, которые измеряли его перемещения. Обученные голуби, которые находились перед экраном, начинали клевать его при виде цели.

Если бомба сбивалась с траектории, изображение перемещалось к краю экрана. Поэтому клевки голубей меняли его положение. Датчики экрана передавали команды на аэродинамические элементы, которые корректировали траекторию полета бомбы. Несмотря на скептическое отношение к проекту, исследовательский комитет минобороны США выделил Скиннеру 25 тысяч долларов. Однако это не изменило отношения большинства военных к «голубям-наводчикам», поэтому проект закрыли.

В июне прошлого года ученые из Рурского университета и Института биологического интеллекта имени Макса Планка изучили, что снится голубям во время отдыха. Ученые предположили, что голуби видят во сне полет.