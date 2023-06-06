Изучены сны голубей во время отдыха

Nature Communications: у голубей зафиксировали эмоции и сны о полете во время отдыха

Ученые из Рурского университета и Института биологического интеллекта имени Макса Планка изучили, что снится голубям во время отдыха. Выводы работы опубликованы в журнале Nature Communications.

Известно, что у людей во время быстрого сна снижается метаболизм мозга, а отходы выводятся благодаря промыванию спинномозговой жидкости через желудочки головного мозга. Вероятнее всего, именно этот процесс помогает организму удалять токсичные белковые отложения из мозга, такие, которые ассоциированы с развитием болезни Альцгеймера.

Чтобы выявить, происходят ли подобные процессы у птиц, авторы применили инфракрасные видеокамеры и функциональную магнитно-резонансную томографию (МРТ) для записи состояния сна и бодрствования 15 голубей, которых специально обучили спать в экспериментальных условиях. Это позволило наблюдать, открыты ли или закрыты глаза, их движения, изменение размера зрачка, а также получить данные об активации областей мозга и о потоке спинномозговой жидкости.

Результаты показали, что во время стадии быстрого сна у голубей активировались те регионы мозга, которые ответственны за визуальную обработку; анализирующие движение птицы во время полета; а также области, обрабатывающие сигналы от тела, включая крылья.

Исследователи предполагают, что птицы, как и люди, видят сны во время фазы быстрого сна и, возможно, ощущают во сне полет и испытывают эмоции. Это подтверждается тем, что зрачки птиц быстро сокращаются во время фазы быстрого сна, подобно тому, что происходит во время ухаживания или агрессивного поведения в процессе бодрствования.

Кроме того, удалось зафиксировать, что у голубей увеличивается поток спинномозговой жидкости в стадии глубокого сна. При этом во время фазы быстрого сна повышенной приток крови к мозгу, который поддерживает увеличенную мозговую активность, может блокировать поступление спинномозговой жидкости из желудочков в мозг. Это говорит о том, что фаза быстрого сна и ее функции могут возникать за счет удаления отходов из мозга.