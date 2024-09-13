СКА отключил комментарии в Telegram-канале после поражения в КХЛ

СКА отключил комментарии в Telegram-канале после поражения от «Трактора» в КХЛ

Петербургский СКА отключил комментарии в Telegram-канале после поражения в матче Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

12 сентября СКА на своем льду разгромно проиграл «Трактору». Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу челябинцев.

Для армейского клуба это поражение стало третьим в четырех встречах с начала сезона. Игроки клуба не могут забить два матча подряд. Команда под руководством Романа Ротенберга имеет в активе три очка и располагается на девятом месте турнирной таблицы Западной конференции.

Ранее Ротенберг объяснил критику команды нападками из-за рубежа. «Есть уже доказательства, что те комментарии, которые пишутся про СКА, вообще пишутся не из России», — заявил он.