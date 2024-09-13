Свидетели подтвердили причастность к убийству Дугиной служившей в ВСУ Вовк

Свидетели подтвердили причастность гражданки Украины Натальи Вовк и ее соотечественника Богдана Цыганенко к убийству российской журналистки Дарьи Дугиной. Об этом написал ТАСС со ссылкой на материалы дела.

О причастности Вовк, служившей в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ), к преступлению говорят оказания свидетелей и потерпевшего, протоколы опознания, материалы и результаты оперативно-разыскной деятельности, а также другие документы в рамках этого дела.

Дочь российского философа и общественного деятеля Александра Дугина Дарья погибла 20 августа 2022 года в результате взрыва автомобиля. Убийство совершили украинские спецслужбы, утверждает ФСБ России.

Тогда же ФСБ установила причастность Цыганенко к убийству журналистки Дугиной. 30 июля он приехал в Москву через Эстонию, а покинул Россию за день до убийства.

