Цена золота побила очередной рекорд

Investing.com: фьючерс на золото подорожал выше 2600 долларов за тройскую унцию

Цена фьючерса на золото вышла на новый исторический максимум. Об этом свидетельствуют данные площадки Investing.com.

Cтоимость фьючерса тройской унции этого драгоценного металла превысила 2,6 тысячи долларов. По данным Нью-Йоркской биржи Comex на 12:28 мск, золото стоило 2600,4 доллара.

Ранее, 12 сентября, мировые цены на золото преодолели исторический максимум, поднявшись на нью-йоркской бирже Comex выше 2575 долларов за унцию. Аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов объяснил растущий интерес инвесторов к золоту их опасениями по поводу дестабилизации политической ситуации в США.

Аналитики Goldman Sachs прогнозируют, что в 2025 году золото подорожает до 2,7 тысячи долларов за унцию.