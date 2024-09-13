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15:22, 13 сентября 2024Забота о себе

У постоянно падающего трехлетнего мальчика нашли неизлечимую болезнь

The Sun: постоянно падающий мальчик оказался болен мышечной дистрофией Дюшенна

Фото: dekazigzag / Shutterstock / Fotodom

Джейд Скидмор из Великобритании рассказала, что у ее сына нашли неизлечимую болезнь после того, как мальчик начал постоянно падать и спотыкаться. Ее историю опубликовало The Sun.

Джейж стала замечать, что ее сын постоянно спотыкается и падает, когда мальчику было три года. «Он не мог нормально ходить. Когда ему исполнилось четыре, он просто постоянно падал. Обследование показало, что уровень белка, содержащегося в мышцах, в разы превышает норму. У сына диагностировали мышечную дистрофию Дюшенна — заболевание, при котором ослабевают скелетные и сердечные мышцы», — рассказала женщина.

Проведенный после этого генетический анализ показал, что ген болезни мальчику передала мать. С тех пор Джейд считает себя виновницей случившегося с сыном.

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Всего через два года после постановки диагноза мальчик перестал ходить из-за мышечной слабости в ногах. Он ежедневно принимает стероиды для мышц и препараты для сердечно-сосудистой системы. Врачи предупредили, что со временем у него появятся проблемы с сердцем, жить ему осталось не более десяти лет.

Ранее стала известна история девушки, которая приняла менингит за солнечный удар. В итоге она оказалась прикована к постели на два месяца.

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      Вера Владзиевская
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