В России заявили о ликвидации угрозы из центра Москвы

Сенатор Джабаров: Россия избавилась от угрозы в лице шести британских дипломатов

Россия избавилась от угрозы в лице шести британских дипломатов, которые, как сообщили в ФСБ, вели разведывательную работу против страны. Об этом в Telegram-канале заявил член Совета Федерации Владимир Джабаров.

По заявлению сенатора, работа разведчиков при посольствах — стандартная практика, однако представительство Великобритании превратилось «в филиал разведывательной миссии». Как отметил Джабаров, лишение шестерых дипломатов аккредитации — ликвидация угрозы из центра Москвы.

«Уверен, что также будут обрублены и те ниточки, которые потянулись оттуда по всей стране», — заявил член Совфеда.

Ранее, в ФСБ заявили, что директорат МИД Британии был преобразован в спецслужбу и координировал подрывную политику на российском направлении для нанесения стратегического поражения России. Оперативник ФСБ рассказал, что дипломаты ради тайного посещения слета НКО-иноагентов, занимающихся лоббизмом интересов мигрантов, устраивали пробежки в дождь по лесопаркам и Третьему кольцу через всю Москву, однодневные поездки в близлежащие города, чтобы несколько часов посидеть на скамейке в мороз. Также, чтобы скрыться от оперативников, британцы многократно меняли общественный транспорт и такси.