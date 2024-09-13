ЦБ назвал главный внутренний риск для российской экономики

Набиуллина: главным внутренним риском для ВВП является исчерпание проммощностей

Главным внутренним риском для российской экономики является исчерпание производственных мощностей. Об этом заявил глава Центробанка (ЦБ) Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции, трансляция которой ведется на сайте регулятора.

Руководитель регулятора пояснила, что вышеназванный фактор существенно влияет на баланс спроса и предложения на российском рынке. В настоящее время динамика роста внутреннего спроса продолжает значительно опережать возможности на стороне предложения. Кроме того, на ситуацию, по ее мнению, оказывает влияние и напряженная обстановка на отечественном рынке труда, где по-прежнему наблюдается недостаток рабочей силы.

Одностороннее же стимулирование внутреннего спроса может в еще большей степени усилить инфляционное давление, которое и без того продолжает оставаться на высоком уровне. В среднесрочной перспективе подобная тактика приведет к разгону потребительских цен без увеличения производительности труда. Подобный сценарий является крайне нежелательным, добавила глава регулятора.

Все вышеперечисленные факторы, как отметила Набиуллина, в итоге приводят к замедлению темпов роста российской экономики. Подобную динамику в регуляторе выявили по итогам второго квартала и анализа оперативных июльских индикаторов. На этом фоне переходить к ослаблению денежно-кредитной политики (ДКП) пока преждевременно, подчеркнули в совете директоров ЦБ. Напротив, в Банке России не исключили возможность нового повышения ключевой ставки после сентябрьского роста до 19 процентов годовых на ближайшем заседании, которое состоится 25 октября.