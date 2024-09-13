Вагнеровцы вычислили осквернителей могилы Пригожина и жестко поквитались с ними на видео

Вагнеровнцы избили и сняли на видео осквернивших могилу Пригожина мужчин

Сотрудники ЧВК «Вагнер» вычислили осквернивших могилу основателя компании Евгения Пригожина. Видеозапись общения с ними опубликована в Telegram-канале «Кепка Пригожина».

Могилу Пригожина дважды осквернили 20 и 22 июля.

На кадрах заплаканный мужчина с разбитым носом просит прощения за то, что «повелся на украинскую провокацию». Он посоветовал никому не совершать подобного. «А то что с ними будет?» — интересуется у него измененный голос за кадром. «То же самое, что со мной», — отвечает россиянин. В нем можно узнать мужчину, кадры допроса которого были опубликованы ранее.

Другой мужчина также признается в причастности к случившемуся. «Осквернили мы могилу Пригожина», — говорит он, утирая кровь с лица.

«Совершая пакость, вы (...) будете обоссавшись сидеть с кровоподтеками, трястись и молить о прощении», — резюмирует канал.

Ранее появились подробности осквернения могилы Пригожина. Так, на одном из наклеенных на памятник бизнесмену плакатов было написано слово «петух». Еще на двух плакатах было написано название, отсылающее к украинскому Telegram-каналу.