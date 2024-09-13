Врач перечислил неочевидные причины боли в спине

Невролог Максим Панков назвал проблемы с мышцами причиной боли в спине

Боль в спине — самое распространенное расстройство опорно-двигательного аппарата, рассказал невролог Максим Панков. Явные и неочевидные причины боли врач перечислил в беседе с «Известиями».

Панков объяснил, что в 90-95 процентах случаев боль в спине возникает из-за проблем с мышцами, связками, сухожилиями или межпозвонковыми дисками. Провокаторами боли в этих случаях являются повышенные физические нагрузки, например, у спортсменов или грузчиков, а также малоподвижный образ жизни.

В 5-10 процентах боль в спине возникает из-за серьезных проблем со здоровьем — при поражении нервного корешка, травм, инфекций, ревматоидного артрита и развития опухолей.

Убеждение, что чаще всего боль появляется из-за остеохондроза, врач назвал неверным. По его словам, остеохондроз — естественный процесс дегенерации, старения структур позвоночника, который встречается у всех людей.

Ранее невролог Владимир Парфенов предупредил об опасности таблеток от головной боли. По его словам, бесконтрольный прием анальгетиков может стать причиной патологий многих органов и даже смерти.