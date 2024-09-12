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14:29, 12 сентября 2024Забота о себе

Врач предупредил о смертельной опасности таблеток от головной боли

Невролог Парфенов: чрезмерный прием анальгетиков может привести к смерти

Фото: fizkes / Shutterstock / Fotodom

Десять процентов людей в мире борются с мигренью, некоторые из них без назначения врача принимают большое количество лекарств, рассказал заведующий кафедрой нервных болезней и нейрохирургии Сеченовского Университета профессор Владимир Парфенов. В комментарии «Ленте.ру» невролог предупредил о смертельной опасности чрезмерного и бесконтрольного приема таблеток от головной боли.

Парфенов призвал людей, у которых бывают приступы сильной головной боли, обращаться за медицинской помощью при развитии мигрени и не назначать самим себе обезболивающих. Он объяснил, что злоупотребление анальгетиками может вызвать поражение почек, печени, кровотечение в ЖКТ, что, в свою очередь, может привести к смерти.

«Кроме того, прием большого количества обезболивающих препаратов может привести к такому заболеванию, как лекарственно-индуцированная головная боль. С одной стороны, принимают обезболивающее средство, боль купируется, но это приводит к тому, что боль становится чаще и возникает порочный круг. Без приема таблеток становится еще хуже», — объяснил врач.

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      Вера Владзиевская
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