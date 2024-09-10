Россиян предупредили об опасности хронического недосыпа

Невролог Ананенко: хронический недосып приводит к преждевременному старению

Хронический недосып неизбежно приведет к нарушениям в работе внутренних органов и преждевременному старению организма, предупредил невролог Вячеслава Ананенко. Его слова цитирует «Газета.Ru».

Врач подчеркнул, что отказ от сна с целью увеличить продуктивность и больше успевать бесполезен. По его словам, опасность этой затеи в том, что без нормального количества сна организм не сможет восстанавливаться и начнет стареть в ускоренном темпе. «Период ночи — основное время для починки неполадок, которые сформировались во время дневной активности всех органов. Хронический недосып даже в 1-2 часа приводит к остаточным поломкам в клетках органов», — предупредил Ананенко.

Невролог рассказал, что в первую очередь нарушается работа гипоталамуса — это центр в мозге, который управляет всеми внутренними органами и эндокринными железами. При хроническом недостатке сна он корректирует уровень гормонов, например вырабатывает больше кортизола, и таким образом вводит организм в режим выживания, пояснил врач. По его словам, постепенно это истощает сердечно-сосудистую, эндокринную и нервную системы, вызывая цепную реакцию во всем теле.

Ананенко добавил, что организм способен каке-то время компенсировать негативные последствия недосыпа, поэтому они проявляются не сразу. По его словам, некоторые люди могут довольно долго недосыпать и при этом не испытывать явных проблем со здоровьем, а у других они начинаются практически сразу.

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