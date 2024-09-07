Психолог объяснила феномен многосерийных снов

Психолог Косс: многосерийный сон может свидетельствовать о неврозе

Сон, как сериал, может быть свидетельством невроза либо тревожных состояний, связанных с дневными переживаниями, сообщила практикующий психолог, кандидат психологических наук Оливия Косс. Феномен многосерийности она объяснила в беседе с «Лентой.ру».

Кроме того, разбитый на части сон может быть итогом мозговой деятельности, результатом фантазий и творческого воображения, функции которого активируются во время сна, рассказала психолог. «Например, Менделеев увидел таблицу химических элементов во сне. Но он работал над этим десятилетиями, чтобы в один момент все изученное собралось в картинку и явилось к нему во сне», — уточнила Косс.

По словам специалиста, феномен встречается у людей, которым во сне нравится жить больше, чем наяву. Они погружаются в сон с удовольствием и не желают из него выходить. «Это механизм психологической защиты — примитивное избегание. Характерен для людей, которые не желают сталкиваться с реальностью и проблемами вокруг. Как говорится: "Поспи и все пройдет!"», — добавила собеседница «Ленты.ру».

Ранее Косс назвала причины, по которым людям могут сниться повторяющиеся сны. В их числе она выделила пережитую травму и заблокированные эмоции.

