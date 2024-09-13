Захарова назвала передачу Португалией российских вертолетов Украине враждебным шагом

МИД РФ: передача Португалией российских вертолетов Украине — враждебный шаг

Москва рассматривает передачу Португалией российских противопожарных вертолетов КА-32А11ВС Украине как очередной враждебный шаг. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, ее комментарий опубликован на сайте ведомства.

«Рассматриваем факт передачи данной авиатехники киевскому режиму как очередной враждебный шаг в отношении нашей страны в русле преступного курса коллективного Запада по ведению гибридной войны против России и затягиванию конфликта на Украине», — подчеркнула дипломат.

По словам представителя российского дипломатического ведомства, этот шаг свидетельствует о полной утрате Лиссабоном внешнеполитической самостоятельности.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Запад оказывает прямую поддержку Вооруженным силам Украины для ударов по территории России. Он подчеркнул, что страны НАТО передают Киеву помимо все более и более дальнобойных вооружений данные своей военно-космической разведки, которые используются для определения местонахождения и поражения целей.