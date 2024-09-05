Захарова назвала трагифарсом поставки Западом оружия Украине

Захарова назвала трагифарсом поставки Западом оружия и истребителей F-16 Украине

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала трагифарсом поставки Западом оружия и истребителей F-16 Вооруженным силам Украины (ВСУ). Такое заявление она сделала в интервью РИА Новости.

«Это трагикомедия, потому что действительно эти новости о F-16, новости про поставки вооружений киевскому режиму, которые потом всплывают по всему миру, иначе как какой-то трагифарс воспринять невозможно», — сказала она.

Ранее Мария Захарова заявила, что из-за поставок оружия Украине Великобритания несет ответственность за удары по российской территории. В связи с этим она призвала Лондон отказаться от поддержки Киева.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что одним из условий для завершения конфликта на Украине является прекращение поставок оружия Киеву со стороны стран Запада. Он подчеркнул, что решение по урегулированию украинского кризиса должно учитывать реалии на земле.