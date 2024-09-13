Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:37, 13 сентября 2024Мир

Захарова предложила властям США ввести новую профессию

Захарова: в США должен появиться специалист по введенным против России санкциям
СюжетСанкции против России:

Фото: Elena Stadnichenko / Roscongress / Reuters

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предложила властям США ввести новую профессию. Об этом она написала в своем Telegram-канале.
Думаю, в США должна появиться новая профессия — специалист по введенным против России санкциям.

«Думаю, в США должна появиться новая профессия — специалист по введенным против России санкциям», — написала она. Дипломат пояснила, что «кто-то должен следить за тем, чтобы санкции хотя бы не повторялись». «А то по второму кругу уже пошли с RT», — отметила она.

Ранее Госсекретарь США Энтони Блинкен объявил, что США, Великобритания и Канада запускают дипломатическую кампанию против RT. Он обвинил телеканал в участии в якобы «тайных операциях» по вмешательству в дела других стран и «военных закупках».

До этого американская газета Washington Post назвала главного редактора международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргариту Симоньян «королевой российских информационных войн».

Герой по соседству
Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Блинкен объявил о дипломатической кампании против RT

      Истребители Германии подняли в воздух из-за российских военных самолетов

      ФИДЕ отменила лишение членства Федерации шахмат России

      В Конго казнят трех граждан США

      Живущий в США россиянин «отвоевал» квартиру у аферистов

      США обвинили RT в желании «выиграть выборы» во Франции и Германии

      В России поднимут утильсбор на автомобили

      Симоньян прокомментировала новые санкции США против RT

      Астроном рассказал о появлении нового спутника Земли

      Госдеп обвинил RT в недостаточной поддержке Украины в мире

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше