Жена Карпина оценила мнение об отношениях с футболистами ради денег

Жена тренера Карпина: футболисты — не лучший вариант для отношений ради денег

Жена главного тренера сборной России по футболу Валерия Карпина Дарья оценила мнение о том, что отношения с футболистами заводят ради денег. Ее слова приводит Sport24.

Супруга тренера заявила, что большинство семей современных футболистов образовалось, когда игроки только начинали карьеру и не имели больших зарплат. «Если у женщины есть цель пристроиться дорого, то футболисты — не самый лучший вариант», — посчитала она.

Ранее Карпина ответила хейтерам фразой о половой дисфункции. Она посчитала, что «мужчина со стабильной эрекцией не будет писать чужой жене про ее мужа».

Дарья и Валерий Карпины поженились в 2017 году. Пара воспитывает двоих дочерей.