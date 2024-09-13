Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Зенит
83:80
Завершен
Бешикташ
Суперкубок Единой лиги ВТБ|Группа B
Нефтехимик
3:2
Завершен
Металлург Мг
Фонбет Чемпионат КХЛ
Спартак
4:2
Завершен
Динамо М
Фонбет Чемпионат КХЛ
ЦСКА
3:4
Завершен
Торпедо
Фонбет Чемпионат КХЛ
СКА
0:3
Завершен
Трактор
Фонбет Чемпионат КХЛ
ЦСКА
94:92
Завершен
Црвена Звезда
Суперкубок Единой лиги ВТБ|Группа A
07:50, 13 сентября 2024Спорт

Жена Карпина оценила мнение об отношениях с футболистами ради денег

Жена тренера Карпина: футболисты — не лучший вариант для отношений ради денег

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Жена главного тренера сборной России по футболу Валерия Карпина Дарья оценила мнение о том, что отношения с футболистами заводят ради денег. Ее слова приводит Sport24.

Супруга тренера заявила, что большинство семей современных футболистов образовалось, когда игроки только начинали карьеру и не имели больших зарплат. «Если у женщины есть цель пристроиться дорого, то футболисты — не самый лучший вариант», — посчитала она.

Ранее Карпина ответила хейтерам фразой о половой дисфункции. Она посчитала, что «мужчина со стабильной эрекцией не будет писать чужой жене про ее мужа».

Дарья и Валерий Карпины поженились в 2017 году. Пара воспитывает двоих дочерей.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Борисова
      Обсудить
      Последние новости

      Володин заявил о вступлении НАТО в войну с Россией

      Названы три главные схемы мошенничества с удаленным доступом

      Генпрокуратура признала нежелательной в России работу польского телеканала

      ВСУ начали использовать в зоне СВО дроны с термитом

      Лед Антарктиды оказался на грани рекордного таяния

      Страны ЕС допросят главу МВФ по поводу возобновления взаимодействия с Россией

      В МИД России прокомментировали данные ФСБ о деятельности британских дипломатов

      Россиян предупредили о дверных мошенниках

      Смертельно больной мужчина с искусственным пенисом столкнулся с безразличием жены к сексу

      В США заявили о сокращении возможностей Вашингтона по поддержке Украины

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше