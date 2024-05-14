Жена Карпина ответила хейтерам фразой о половой дисфункции

Жена тренера Карпина Дарья заявила, что ее критиков не удовлетворяет их жизнь

Дарья Карпина, жена главного тренера сборной России и «Ростова» Валерия Карпина на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) ответила хейтерам.

«Там налицо половая дисфункция, поэтому я когда это читаю — жалею их жен. Ну, будет мужчина со стабильной эрекцией писать чужой жене про ее мужа», — заявила Карпина. Супруга тренера добавила, что они тратят энергию на критику вместо того, чтобы заниматься своей жизнью, которая их не удовлетворяет.

24 января Дарья Карпина рассказала, что планирует летом переехать в Эстонию. Она отметила, что семья всегда жила в европейской стране. Карпина объяснила отъезд тем, что одной из дочерей нужно готовиться к школе.

Карпин возглавил сборную России летом 2021 года. Соглашение с тренером рассчитано до августа 2024 года. В «Ростов» специалист вернулся в марте 2022 года. Ранее он работал в клубе с 2017 по 2021 год.