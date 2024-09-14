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12:46, 14 сентября 2024Мир

Москва пообещала жесткую реакцию на разрешение ВСУ бить дальнобойными ракетами по РФ

Рябков: Россия будет жестко реагировать на снятие США ограничений ВСУ по ракетам

Фото: Amir Cohen / Reuters

Россия будет жестко реагировать на снятие США ограничений на использование Вооруженными силами Украины (ВСУ) дальнобойных ракет по территории РФ. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, передает РИА Новости.

«Решение такое есть, все карт-бланши, индульгенции киевским клиентам выписаны, поэтому мы готовы ко всему. И будем реагировать так, чтобы мало не показалось», — пообещал представитель внешнеполитического ведомства России.

Рябков отметил, что западные политики недооценивают опасности «игры», которую они ведут.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что США попросили Украину «максимально эффективно» бить дальнобойными американскими ракетами ATACMS вглубь России. Сообщалось, что в числе целей ВСУ администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена рассматривает Крым и находящийся там военно-морской флот.

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      Екатерина Грищенко
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