Полузащитник ЦСКА уличил соперников из «Зенита» в игре в женский футбол

Жемалетдинов о падениях игроков «Зенита»: такой немного женский футбол

Полузащитник ЦСКА Рифат Жемалетдинов подвел итоги матча с «Зенитом» и уличил соперников в игре в женский футбол. Его слова в субботу, 14 сентября, приводит «РБ Спорт».

«Вопросы по поведению игроков "Зенита"? А что удивляться? Они всегда так падают после каждого прикосновения. Такой немного женский футбол. Мы бьемся, а они просто падают. И судья на это реагирует и свистит», — отметил Жемалетдинов.

Ранее 14 сентября «Зенит» с минимальным счетом обыграл ЦСКА в гостях в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Единственный мяч в составе гостей забил нападающий Лусиано Гонду. Игроки обеих команд получили по четыре желтых карточки.

«Зенит» набрал 20 очков и потеснил московский «Локомотив» с первой строчки турнирной таблицы РПЛ. ЦСКА с 13 очками занимает пятое место.