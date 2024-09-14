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20:42, 14 сентября 2024Спорт

Полузащитник ЦСКА уличил соперников из «Зенита» в игре в женский футбол

Жемалетдинов о падениях игроков «Зенита»: такой немного женский футбол

Скриншот: ПФК ЦСКА Москва / ВКонтакте

Полузащитник ЦСКА Рифат Жемалетдинов подвел итоги матча с «Зенитом» и уличил соперников в игре в женский футбол. Его слова в субботу, 14 сентября, приводит «РБ Спорт».

«Вопросы по поведению игроков "Зенита"? А что удивляться? Они всегда так падают после каждого прикосновения. Такой немного женский футбол. Мы бьемся, а они просто падают. И судья на это реагирует и свистит», — отметил Жемалетдинов.

Ранее 14 сентября «Зенит» с минимальным счетом обыграл ЦСКА в гостях в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Единственный мяч в составе гостей забил нападающий Лусиано Гонду. Игроки обеих команд получили по четыре желтых карточки.

«Зенит» набрал 20 очков и потеснил московский «Локомотив» с первой строчки турнирной таблицы РПЛ. ЦСКА с 13 очками занимает пятое место.

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      Андрей Стрельцов
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