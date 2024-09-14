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18:29, 14 сентября 2024Спорт

«Зенит» обыграл ЦСКА в матче РПЛ

«Зенит» обыграл ЦСКА со счетом 1:0 в матче восьмого тура РПЛ

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

«Зенит» обыграл ЦСКА в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Москве в субботу, 14 сентября, и завершилась победой гостей со счетом 1:0. Единственный мяч на 43-й минуте забил нападающий Лусиано Гонду.

«Зенит» набрал 20 очков и потеснил московский «Локомотив» с первой строчки турнирной таблицы РПЛ. ЦСКА с 13 очками занимает пятое место.

Ранее 14 сентября «Локомотив» одержал победу над «Оренбургом» со счетом 4:2. В составе «железнодорожников» отличились Жерзино Ньямси, Владислав Сарвели и Алексей Батраков, оформивший дубль. У «Оренбурга» два мяча забил Саид Сахархизан.

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      Андрей Стрельцов
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